ISS | 2 posti per tecnici nel cuore della ricerca

L’Istituto Superiore di Sanità ha aperto una selezione pubblica per due posti di tecnici con diploma, destinati al Dipartimento Malattie Infettive. La procedura di reclutamento riguarda candidati interessati a lavorare nel settore della ricerca e sarà aperta fino a una data da definire. La selezione si rivolge a persone in possesso delle qualifiche richieste e interessate a entrare nel team dell’ente.

L'Istituto Superiore di Sanità ha lanciato una selezione pubblica per reclutare due collaboratori tecnici con diploma, inserendoli nell'organico del Dipartimento Malattie Infettive. La scadenza per l'invio delle domande è fissata per il 24 marzo 2026 e richiede l'uso della piattaforma inPa con autenticazione Spid. Si tratta di un'opportunità concreta possiede competenze specifiche in biologia cellulare e immunologia, con la prospettiva di lavorare su progetti di ricerca europei. Il bando prevede contratti a tempo determinato all'interno di un contesto di ricerca applicata ad alto livello. I candidati selezionati opereranno direttamente nei laboratori dell'ente, utilizzando tecnologie avanzate per lo studio delle malattie infettive.