Io sono Farah anticipazioni 10 marzo 2026 | Tahir chiede aiuto a Salim in cambio gli offre…

Su Canale 5 va in onda oggi, martedì 10 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Bade ha rifiutato in lacrime la proposta di matrimonio di Mehmet perché si è sentita in colpa per avergli raccontato delle bugie nascondendogli la verità. Behnam dopo aver organizzato una cena con Merjan, sua madre e lo zio ha preso la pistola e li ha minacciati. L'uomo ha deciso di esiliare Rahsan in Iran, di mandare Akbar in prigione, Merjan invece ha scelto di tenerla con sé. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Tahir il giorno seguente confiderà a Salim di aver falsificato alcune prove con lo scopo di incastrare Farah. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

«Ho eliminato Ali Galip con Farah e Bade», svelerà una colta e tormentata Bade, rivelando un segreto che cambierà le sorti di tutti. Nella prossima puntata di Io sono Farah, in onda venerdì 13 marzo, la tensione tra Bade e Mehmet raggiunge un punto di rottur - facebook.com facebook

