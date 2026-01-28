Questa sera su Italia 1 torna Inside, lo spin-off di Le Iene condotto dagli inviati del programma di Davide Parenti. Dopo il debutto della scorsa settimana, il programma riprende con nuove storie che raccontano il Belpaese, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla realtà italiana.

Dopo il debutto della scorsa settimana, Inside, lo spin-off de Le Iene condotto dagli inviati del programma di Davide Parenti, torna questa sera, mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Italia 1. Anticipazioni e ospiti del 28 gennaio 2026. Nella seconda puntata, dal titolo Il Belpaese – condotta da Filippo Roma e scritta da Lorenzo Maiello – si racconteranno gli ultimi trent’anni dell’Italia attraverso alcuni dei servizi più significativi de Le Iene. In questo lungo arco di tempo, gli inviati hanno attraversato momenti emblematici e divertenti: dalla celebre finta morte davanti all’ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti alle provocazioni rivolte a politici di spicco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Inside racconta il Belpaese attraverso trent’anni di servizi de Le Iene

