Infortuni Milan campanello d’allarme per Pulisic | le ultime novità da Milanello

Da pianetamilan.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli infortuni in casa Milan rappresentano un motivo di attenzione, soprattutto per Pulisic, che non è al massimo della forma in vista della sfida contro il Cagliari del 2 gennaio. Le ultime notizie da Milanello, riportate da Tuttomercatoweb, evidenziano le condizioni attuali dei giocatori e le possibili conseguenze sulla squadra. Un aggiornamento importante per tifosi e appassionati che seguono da vicino le dinamiche del club.

Infortuni Milan, Pulisic non al meglio in vista della partita del 2 gennaio contro il Cagliari. Ecco le ultime novità da Milanello da Tuttomercatoweb.

