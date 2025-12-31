Infortuni Milan campanello d’allarme per Pulisic | le ultime novità da Milanello

Gli infortuni in casa Milan rappresentano un motivo di attenzione, soprattutto per Pulisic, che non è al massimo della forma in vista della sfida contro il Cagliari del 2 gennaio. Le ultime notizie da Milanello, riportate da Tuttomercatoweb, evidenziano le condizioni attuali dei giocatori e le possibili conseguenze sulla squadra. Un aggiornamento importante per tifosi e appassionati che seguono da vicino le dinamiche del club.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.