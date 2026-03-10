Indagato Terremoto nella politica italiana | salta nome pesante

Una figura di rilievo nel panorama politico italiano è stata iscritta nel registro degli indagati, creando scompiglio tra colleghi e osservatori. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei palazzi, suscitando reazioni di sorpresa e sconcerto tra chi segue da vicino le vicende del potere. La persona coinvolta si trova ora sotto inchiesta, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

È una di quelle storie che, quando iniziano a circolare nei palazzi, fanno abbassare la voce e alzare le sopracciglia. Perché dentro ci sono potere, incarichi pubblici, telefonate, rapporti costruiti negli anni. E soprattutto un’indagine che scava dove fa più male: tra sanità, politica e sospetti pesantissimi. Nelle ultime ore a muoversi è stata la Dda di Palermo, con un’inchiesta che mette insieme nomi noti e un presunto sistema di “favore” che, secondo gli inquirenti, avrebbe aperto porte e accelerato pratiche. Sullo sfondo, la figura di un boss di Favara già condannato e una rete di contatti che, sempre secondo l’accusa, non sarebbe stata affatto casuale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

