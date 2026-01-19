Si è dimesso è indagato Terremoto nella politica italiana
Il recente episodio politico a Sabaudia riguarda le dimissioni del vicesindaco Giovanni Secci, avvenute poco prima di un procedimento giudiziario importante. Questa decisione segna un momento di crisi all’interno dell’amministrazione comunale, sollevando interrogativi sulla stabilità politica locale e sulle implicazioni delle questioni giudiziarie per il ruolo pubblico.
Il terremoto politico a Sabaudia arriva a un punto di rottura: il vicesindaco Giovanni Secci si è dimesso alla vigilia di un passaggio giudiziario decisivo. Domani è previsto l’interrogatorio davanti al gip, nel fascicolo aperto dalla Procura di Latina sulla gestione del litorale. Nell’indagine compaiono anche il sindaco Alberto Mosca e due tecnici comunali, a vario titolo. Per Secci i pm hanno chiesto una misura cautelare e lui ha motivato il passo indietro con parole nette: “Per l’amore e il rispetto che nutro per Sabaudia, la mia città, di fronte all’avviso di garanzia, notificatomi nei giorni scorsi e alla richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura di Latina, ho deciso di rassegnare le dimissioni dall’incarico di Assessore e Vicesindaco”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
