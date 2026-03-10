In MLS per i soldi? | quattro domande scomode a Bernardeschi

Federico Bernardeschi ha affrontato quattro domande dirette sulla sua decisione di trasferirsi in MLS e sulla sua partecipazione con la nazionale. Il calciatore ha spiegato alcuni aspetti della sua carriera, rispondendo senza fronzoli alle questioni che gli sono state poste. L’intervista si concentra sui temi delle sue scelte professionali e delle sfide legate alla sua presenza nel mondo del calcio.

Dalla scelta MLS alla concorrenza in Nazionale, Federico Bernardeschi risponde a quattro domande scomode sulla sua carriera. e sul suo look. Questo e molto altro nell'ultima puntata de La Tripletta ( guarda l'episodio completo ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "In MLS per i soldi?": quattro domande scomode a Bernardeschi Articoli correlati Wilder abbandona l'intervista dopo domande scomode su FuryDurante l’appuntamento su talkSPORT, Wilder ha chiuso ogni dialogo su Fury, dichiarando di non voler discutere dell’avversario passato. “Ma quando compri casa?”, come rispondere alle domande scomode dei parenti a Natale(Adnkronos) – “A tavola a Natale ci sono le intramontabili domande scomode dei parenti che, ricordando quando ‘ai miei tempi’ hanno comprato casa o...