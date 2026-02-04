Durante una trasmissione radio, Deontay Wilder si è alzato e ha lasciato l’intervista dopo che gli sono state fatte domande scomode su Tyson Fury. La scena ha sorpreso tutti i presenti, con il pugile che ha deciso di interrompere l’intervista senza ulteriori spiegazioni. L’episodio si inserisce nel clima teso che circonda i prossimi incontri tra i due fighter, ormai noti per i loro contrasti pubblici.

Durante l’appuntamento su talkSPORT, Wilder ha chiuso ogni dialogo su Fury, dichiarando di non voler discutere dell’avversario passato. Il conduttore ha persisto nell’insistere sull’argomento, promuovendo l’incontro con Derek Chisora, ma Wilder ha ribadito la posizione, affermando di avere fatti concreti e di non voler alimentare tensioni pregresse. Al culmine della contrapposizione, l’ex campione ha abbandonato lo studio, con l’intervento della sicurezza per riportare l’ordine. Derek Chisora è arrivato al set tenendo una replica a grandezza naturale di Tyson Fury e ha chiesto a Wilder di posare per una foto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Wilder abbandona l'intervista dopo domande scomode su Fury

Approfondimenti su Wilder Fury

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

The man without a body di Charles Saunders e W. Lee Wilder (Usa/1957) facebook