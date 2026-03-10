In lavorazione ‘Un’amicizia spericolata’ di Giacomo Mazzariol

A Bologna stanno girando il film d’esordio dello scrittore Giacomo Mazzariol, intitolato Un’amicizia spericolata, che si basa su una storia vera. Nel cast ci sono Nicole Bellisario, Aurora Giovinazzo, Milano Mancini, Giorgio Montanini e Chiara Iezzi. La produzione coinvolge diverse location della città e si concentra sulla narrazione di un rapporto tra personaggi ispirato alle vicende di una giornalista attivista.

