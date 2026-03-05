Una nuova ricerca rivela un collegamento tra l’inquinamento e la salute mentale, un aspetto spesso trascurato. Finora si è creduto che i danni dell’inquinamento riguardassero principalmente i polmoni e il cuore, ma gli studi più recenti dimostrano che anche la mente può essere influenzata. La scoperta apre una prospettiva diversa sui rischi legati all’ambiente in cui viviamo.

Per decenni abbiamo associato l’inquinamento esclusivamente a patologie respiratorie o cardiovascolari. Tuttavia, le più recenti evidenze scientifiche pubblicate dall’ Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) impongono un cambio di paradigma: la qualità dell’ambiente in cui viviamo è un fattore determinante per il nostro equilibrio psicologico. Lo studio lancia un appello per interventi “urgenti e drastici”, sottolineando come anche lievi miglioramenti nei livelli di tossicità ambientale possano generare benefici immensi sulla salute mentale collettiva. L’esposizione a sostanze inquinanti atmosferiche non si ferma ai polmoni. Quando una donna in gravidanza, un bambino o un adolescente respirano aria contaminata, si verificano alterazioni strutturali e funzionali nel cervello. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’inquinamento fa male alla salute mentale: il nesso emerge da una ricerca soprprendente

