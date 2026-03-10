il referendum proposto dalla destra per una riforma di sinistra

Un referendum proposto dalla destra riguarda una riforma di sinistra sul divorzio. La consultazione popolare ha ottenuto un risultato positivo grazie al sostegno dei cattolici democratici, che hanno riconosciuto l'importanza di tutelare il diritto degli individui di scegliere. La vittoria si è basata su un sostegno trasversale e sulla capacità di coinvolgere vari gruppi nel dibattito.

Al direttore - Il referendum sul divorzio fu vinto grazie al contributo determinante dei cattolici democratici che colsero il punto cruciale di quella sfida: la difesa del diritto degli altri. Se il Sì vincerà al referendum sulla separazione delle carriere gran parte del merito deve essere riconosciuto alla sinistra riformista che ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto (al pari di tanti magistrati) e che “ha dato la linea” al fronte favorevole alla riforma, spesso correggendo gli errori e la rozzezza della destra. Sempre rigorosa sugli argomenti di merito a cui il fronte del No ha saputo contrapporre solo la menzogna. Giuliano Cazzola La sinistra riformista può aiutare a ricordare perché non tutto quello che viene proposto dalla destra è necessariamente di destra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi a diffonderlo. Il 22 e 23 marzo scelgo il SÌ ?; REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: L’ITER DEL PROVVEDIMENTO; Referendum, Meloni posta un video: Basta bufale, andate a votare e votate sì. I giudici hanno perso autorevolezza.

