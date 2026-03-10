Un attore noto per il suo ruolo sul grande schermo ha deciso di lasciare il camice da medico e di intraprendere la professione di avvocato. La sua scelta ha suscitato interesse tra il pubblico e i media, segnando un cambio di carriera che ha attirato l’attenzione generale. Ora è impegnato in un percorso legale, lasciando alle spalle il mondo della recitazione.

Ligas la legge ce l'ha già nel cognome. Per quanto riguarda invece la giustizia, è tutta un'altra storia. Sky punta su un nuovo legal drama: Avvocato Ligas – sei episodi da cinquanta minuti ciascuno – ha debuttato il 6 marzo (su Sky e Now) e ha il volto di Luca Argentero. Appeso (per il momento) il camice al chiodo, Argentero indossa l'abito – spesso gessato, rigorosamente firmato – di un avvocato penalista del foro milanese. Spregiudicato, brillante, scorretto e donnaiolo, Ligas spinge e piega la legge per difendere i propri clienti. Licenziato da un importante studio milanese (per questioni di corna), Lorenzo Ligas si trova a dover...

Il fascino scorretto della giustizia. Argentero appende il camice al chiodo e indossa l'abito dell'Avvocato Ligas

