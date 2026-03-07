La serie tv di Sky intitolata Avvocato Ligas è composta da almeno due puntate e vede Luca Argentero nel ruolo principale. In queste puntate, l’attore interpreta un avvocato che si distingue per il suo carattere scaltro, scorretto e dissacrante, mostrando anche un lato brillante. La narrazione si concentra sulle vicende professionali e personali del protagonista, senza approfondire motivazioni o cause degli eventi rappresentati.

La nostra recensione della prima e della seconda puntata di Avvocato Ligas, serie tv di Sky con Luca Argentero: una serie tv di qualità con un antieroe scaltro, scorretto, dissacrante, irriverente, brillante. Luca Argentero è l’ Avvocato Ligas: affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e con una considerevole tendenza all’autosabotaggio. Queste le caratteristiche dell’antieroe protagonista del primo legal drama Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 6 marzo 2026. Tratta dal romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris, la serie in sei episodi è diretta da Fabio Paladini. Nel cast Marina Occhionero, Barbara Chichiarelli, Gaia Messerklinger e Flavio Furno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Avvocato Ligas, recensione puntate 1-2: Luca Argentero dissacrante, scorretto, brillante

Avvocato Ligas, recensione puntate 1-2: Luca Argentero dissacrante, pungente, brillanteLa nostra recensione della prima e della seconda puntata di Avvocato Ligas, serie tv di Sky con Luca Argentero: una serie tv di qualità, con un...

Avvocato Ligas, recensione puntate 1-2: Luca Argentero dissacrante, irriverente, brillanteLa nostra recensione della prima e della seconda puntata di Avvocato Ligas, serie tv di Sky con Luca Argentero: una serie tv di qualità, con un...

Tutti gli aggiornamenti su Avvocato Ligas.

Temi più discussi: Dal camice alla toga e altro ancora: Luca Argentero battezza il legal stile Sky in Avvocato Ligas. Funziona?; Avvocato Ligas, la recensione: Luca Argentero in una serie dal piglio internazionale; Avvocato Ligas, la recensione della serie con Luca Argentero su Sky e NOW; Avvocato Ligas è una boccata d'aria fresca, e Luca Argentero se la meritava.

La Legge è sexy grazie all’avvocato e viveur ‘’Ligas’’: la recensione della serie Sky con ArgenteroLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola La Legge è sexy grazie all’avvocato e viveur ‘’Ligas’’: la recensione della serie Sky con Argentero pubblicato il 7 Marzo 2026 a firma di Federico ... ilfattoquotidiano.it

Avvocato Ligas: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Sky AtlanticAvvocato Ligas serie tv, con Luca Argentero nel ruolo di un avvocato geniale e controverso tra processi, conflitti e vita privata turbolenta. maridacaterini.it

Sky. . Nonostante i suoi metodi discutibili, Ligas avanza nel caso “Zero”. Questo incontro, particolare, con la testimone dell’accusa sarà la svolta decisiva… o l’ennesimo passo falso #AvvocatoLigas ogni venerdì alle 21:15 in esclusiva su Sky. - facebook.com facebook

Avvocato Ligas: un penalista affascinante e geniale al centro di un nuovo legal drama illibraio.it/news/serie-tv/… #narrativa #serietv x.com