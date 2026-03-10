Il dramma australiano della Nazionale femminile dell' Iran

Due giorni dopo la morte della Guida Suprema, l’Iran si prepara a disputare le partite della Coppa d’Asia femminile. La Nazionale femminile iraniana è coinvolta in questa competizione internazionale, mentre il paese si trova in un momento di grande fermento e tensione. La squadra affronta la competizione in un contesto di grande attenzione mediatica e di possibili ripercussioni politiche.

Due giorni dopo l’assassinio della Guida Suprema, Ali Khamenei, l’Iran è costretto a scendere in campo per la Coppa d’Asia femminile. A Gold Coast, 70 chilometri a sud-est di Brisbane, in Australia, le giocatrici allenate da Maryam Yektaei si schierano una accanto all’altra per il rito dell’inno, prima della partita con la Corea del Sud. È un momento di devozione pubblica al proprio Paese che il governo di Teheran ha trasformato in un terreno di scontro ideologico. Le giocatrici e i giocatori iraniani che cantano l’inno facendo il saluto militare dichiarano il proprio sostegno alla rivoluzione e servono a restituire l’idea che sia in pericolo, che per sopravvivere abbia bisogno di persone disposte a morire per essa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

