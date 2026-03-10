Il Consiglio comunale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo Coldigioco - Mestica di Cingoli è stato rinnovato e rimarrà in carica fino alla fine dell’anno scolastico 2026-2027. I giovani rappresentanti hanno espresso la richiesta di avere palestre più attrezzate. L’istituto ha ufficializzato la nomina dei nuovi membri, che continueranno a partecipare alle sedute fino alla conclusione del mandato.

L'Istituto comprensivo Coldigioco - Mestica di Cingoli ha rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi che rimarrà in carica fino al termine dell'anno scolastico 2026-2027. Sono stati eletti 21 rappresentanti: 12 alunni della Secondaria e 9 della Primaria. Gli aventi diritto al voto erano 205 alla Secondaria e 156 alla Primaria (classi 4ª e 5ª dei plessi di Cingoli, Villa Strada e Grottaccia). Il nuovo sindaco è Francesco Gjoci, 11 anni, frequentante la 1ªC della Secondaria. Dunque, dopo due ragazze sindaco (prima Vanessa David, poi Giorgia Rosetti), al terzo mandato il Ccr di Cingoli è guidato da un ragazzo. "Sono contento – dice Francesco –, abbiamo molte idee da portare avanti.

© Ilrestodelcarlino.it - Il consiglio comunale dei ragazzi: "Vogliamo palestre più attrezzate"

