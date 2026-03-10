I due poliziotti italiani bloccati a Doha per la guerra sono rientrati | quanti giorni sono rimasti in Qatar

Due agenti della Polizia di Frontiera di Bologna sono tornati in Italia dopo essere stati bloccati a Doha per otto giorni a causa del conflitto in Medio Oriente. I poliziotti erano rimasti in Qatar durante questo periodo, senza poter lasciare il paese. Ora sono rientrati nel loro paese di origine dopo il prolungato soggiorno forzato.

Due operatori della Polizia di Frontiera di Bologna sono stati rimpatriati dopo essere rimasti bloccati per otto giorni a Doha, a causa dell’instabilità dovuta al conflitto in Medio Oriente. Il loro ritorno è stato reso possibile da un’intensa attività di coordinamento tra diverse articolazioni della Polizia di Stato e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. La missione e l’imprevisto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è conclusa positivamente nella mattinata dell’8 marzo. I due agenti, appartenenti alla Polizia di Frontiera di Bologna, si trovavano a Doha per una missione internazionale di scorta, finalizzata al rimpatrio di un cittadino dello Sri Lanka. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ad oggi circa 25mila italiani sono stati rimpatriati dalle aree coinvolte dalla guerra in Iran.

