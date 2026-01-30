Honda Civic e | HEV la prova de Il Fattoit – Mille chilometri senza stress – FOTO

Dopo aver percorso mille chilometri senza problemi, la Honda Civic e:HEV si conferma una scelta affidabile e comoda. Durante il viaggio, l’auto ha dimostrato di essere silenziosa, facile da guidare e capace di adattarsi a diverse condizioni di strada. Un test lungo che ha evidenziato come questa versione ibrida possa davvero essere una valida opzione per chi cerca praticità e risparmio senza rinunciare alle prestazioni.

‹ › 1 3 Honda Civic e:HEV. ‹ › 2 3 Honda Civic e:HEV. ‹ › 3 3 Honda Civic e:HEV. Un viaggio è sempre il miglior banco di prova per un’auto. Non solo quando tutto fila liscio, ma proprio quando qualcosa non va. Nel nostro caso è successo lungo la E45: tre ore immobili, in coda, in un tratto dove anche il segnale telefonico era assente. Nessuna notizia, nessuna indicazione, solo una colonna di auto ferma e la sensazione di essere sospesi in una bolla fuori dal tempo. In quei momenti capisci davvero cosa conta: spazio, comfort, silenzio, gestione intelligente dell’energia. La Honda Civic ha trasformato un’attesa potenzialmente snervante in una pausa sopportabile, grazie a un abitacolo ampio, ben arieggiato, e a un sistema ibrido che, anche da fermi, lavora in modo discreto: climatizzazione alimentata dalla batteria, motore termico che resta spento il più possibile, nessuna vibrazione inutile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Honda Civic e:HEV, la prova de Il Fatto.it – Mille chilometri senza stress – FOTO

Approfondimenti su Honda Civic eHEV

Ultime notizie su Honda Civic eHEV

