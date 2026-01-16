litfiba per i 40 anni del capolavoro 17 re 11 agosto a palmanova

Il 11 agosto a Palmanova, LITFIBA celebra i 40 anni di

A sei mesi dalla partenza del tour più atteso da tutti i fan del rock italiano, “ Quarant’anni di 17 RE” – Tour 2026 ”, sono già oltre 50.000 i biglietti venduti per le 20 date che tra giugno e agosto vedranno impegnati in giro per l’Italia i Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo. Questo nuovo progetto live della band vedrà un’esclusiva data nell’estate del Friuli Venezia Giulia, il prossimo 11 agosto 2026 nella città Patrimonio dell’umanità Unesco di Palmanova. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, incluso nella rassegna “ Estate di Stelle ”, sono in vendita sui circuiti Ticketone e. 🔗 Leggi su Udine20.it

