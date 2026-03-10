Il regista Guy Ritchie ha pubblicato il primo trailer del suo nuovo film, intitolato In the Grey. La clip offre una prima occhiata alla pellicola, senza rivelare dettagli sulla trama o sui protagonisti. La presentazione arriva prima dell’uscita ufficiale del film, prevista nelle sale cinematografiche prossimamente. Il trailer è ora disponibile online per essere visualizzato dal pubblico.

Il regista Guy Ritchie ha reso disponibile il primo trailer del suo prossimo lungometraggio, intitolato In the Grey. La pubblicazione avviene oggi, martedì 10 marzo 2026, alle ore 10:34. L’opera si inserisce nel calendario cinematografico in attesa di una data d’uscita ancora non definita nelle fonti attuali. L’annuncio giunge mentre il settore dello spettacolo registra movimenti significativi su altre produzioni televisive e filmiche. Il nuovo progetto di Ritchie si affianca ad altri titoli in fase di lancio o promozione attiva sul mercato italiano. La macchina da presa di Ritchie e l’universo del nuovo film. Guy Ritchie torna alla regia con un titolo che promette tensione narrativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guy Ritchie: il primo trailer di In the Grey in anteprima

Articoli correlati

In The Grey: Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel primo esplosivo trailer del film di Guy RitchieBlack Bear ha rilasciato il primo trailer di In The Grey, l’ultima fatica cinematografica scritta e diretta da Guy Ritchie.

Tutto quello che riguarda Guy Ritchie

Temi più discussi: In The Grey: primo sguardo al film d'azione di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill; In the Grey: Jake Gyllenhaal e Henry Cavill nel primo trailer ufficiale del nuovo film di Guy Ritchie; In the Gray: il primo trailer del nuovo film di Guy Ritchie; ‘In the Grey’, il trailer del nuovo film di Guy Ritchie.

Guy Ritchie, si può essere scorretti in doppiopetto? Young Sherlock è la serie Amazon Prime Video che dovete vedere. E la sfida con Netflix è tutta ingleseQuanto ci piace Guy Ritchie. È lui il regista dei primi due episodi e ideatore della serie Young Sherlock su Amazon Prime Video. Scorretto (ma con allure inglese), impegnato (senza essere noioso), bri ... mowmag.com

Jake Gyllenhaal senza freni nel trailer del nuovo film di Guy RitchieAl suo fianco anche Henry Cavill e Rosamund Pyke, in una pellicola che promette azione e commedia nello stile del regista inglese ... libero.it

Il trailer ufficiale di In The Grey è finalmente online e promette tutta l’energia tipica del cinema di Guy Ritchie. La nuova commedia d’azione del regista britannico riunisce un cast stellare guidato da Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, affiancati da Eiza González, R - facebook.com facebook

Prima di Watson c’era Moriarty: la serie di Guy Ritchie con Hero Fiennes Tiffin da oggi è disponibile su Prime Video x.com