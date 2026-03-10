Guida il camion ubriaco nel centro della città

Un conducente è stato fermato nel centro della città mentre guidava un camion e aveva un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro di sangue. L'episodio è avvenuto poco prima dell'ora di pranzo, intorno alle 11. La polizia ha intercettato il veicolo e ha fermato l'uomo sul posto. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Ha anche causato un lieve sinistro. Il suo tasso alcolemico era impressionante L'hanno trovato con un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro di sangue, il tutto poco prima dell'ora di pranzo, verso le 11. Non si sa quanto e quando avesse bevuto prima di quel momento, coinciso con un sinistro che ha fatto emergere il tutto.

