Comme Des Garçons Wallet Portafoglio ‘polka | Guida completa

Questo articolo fornisce una guida dettagliata sul portafoglio 'polka' di Comme Des Garçons Wallet. Viene spiegato cosa include il prodotto, le sue caratteristiche principali e le eventuali opzioni di acquisto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice visivo: perché i pois di Comme Des Garçons?. La scelta estetica del portafoglio ‘Polka dots printed’ non è un semplice abbellimento decorativo, ma una dichiarazione precisa all’interno della complessa filosofia di Rei Kawakubo. L’uso dei pois bianchi su sfondo nero trasforma un oggetto funzionale in un manifesto visivo che gioca con il concetto di ripetizione e pattern. Nel contesto della moda giapponese degli anni ’80 e ’90, questo motivo geometrico ha spesso rappresentato una rottura con la tradizione europea classica, dove il polka dot era associato a un’eleganza borghese più convenzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

