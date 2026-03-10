Guardate con chi sta… Chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni scoop-bomba dopo la rottura da Tronchetti Provera

Dopo la rottura con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è stata vista in compagnia di un nuovo uomo. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che hanno diffuso le prime immagini della influencer insieme al suo nuovo fidanzato. La vicenda ha scosso il mondo del gossip, generando molte speculazioni e commenti tra i fan. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web.

La vita sentimentale di Chiara Ferragni torna ancora una volta al centro del gossip. Dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditrice digitale sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo uomo. A svelarlo sono le immagini pubblicate dal settimanale Chi, che ha paparazzato l'influencer mentre passeggia per Milano in compagnia di un misterioso manager. Le fotografie mostrano Chiara in un momento di quotidianità: una passeggiata al parco con il suo cane Paloma, tra sorrisi e complicità con l'uomo al suo fianco. Durante l'uscita i due avrebbero incontrato anche Marina Di Guardo, la madre dell'influencer, segno di un rapporto che potrebbe essere già più serio di quanto si pensasse inizialmente.