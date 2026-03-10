Gratteri arruola Sal Da Vinci nel fronte del No senza accorgersi di aver citato di nuovo un meme falso

Un politico ha coinvolto un noto cantante nel fronte del No, senza rendersi conto di aver ripetuto un meme falso. Durante un intervento pubblico, l’artista è stato citato come sostenitore della posizione di opposizione, suscitando sorpresa tra i presenti. L’episodio ha attirato l’attenzione, evidenziando come l’uso di contenuti errati possa influenzare il discorso pubblico.

Il procuratore di Napoli ci ricasca dopo aver letto le dichiarazioni inventate di Giovanni Falcone, questa volta arruola per il No il vincitore di Sanremo. Peccato che quest'ultimo abbia smentito. Resta da capire come Gratteri verifichi i fatti se conduce così la campagna referendaria Nel celebre incipit dell'opera sul colpo di stato di Luigi Bonaparte, Karl Marx scriveva che la storia si presenta due volte: la prima come tragedia, la seconda come farsa. E' più o meno ciò che sta accadendo alle falsità della campagna referendaria di Nicola Gratteri: la prima volta si presentano come Giovanni Falcone, la seconda come Sal Da Vinci. Il procuratore di Napoli era ospite a "In altre parole" su La7 per esporre – come d'abitudine senza contraddittorio – le sue ragioni contro la riforma della giustizia.