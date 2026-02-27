Grande Fratello Vip | debutto su Canale 5 il 17 marzo

Il Grande Fratello Vip torna su Canale 5 con il debutto previsto per il 17 marzo. Tra le novità più attese c’è il ritorno di Selvaggia Lucarelli, che sarà presente come commentatrice delle dinamiche tra i concorrenti. La giornalista aveva lasciato il programma Ballando con le Stelle e ora si prepara a offrire il suo punto di vista all’interno della casa.

Tra le novità più attese c'è il ritorno di Selvaggia Lucarelli, pronta a commentare le dinamiche dei concorrenti dopo aver lasciato le palette di Ballando con le Stelle. Al suo fianco ci sarà Cesara Buonamici, volto già noto del reality e del Biscione. Nuovi elementi ma vecchia identità. La produzione promette di introdurre nuovi elementi pur mantenendo "l'identità che ha reso il programma un fenomeno televisivo". Tuttavia, da qualche tempo, il reality non registra più lo stesso impatto di un tempo, sollevando dubbi sull'efficacia delle novità. Il cast e le novità. Resta aperta una domanda: se per il cast la produzione ha fatto riferimento al GF Vip targato Alfonso Signorini, sarà lo stesso anche per le novità e le caratteristiche di questa edizione?

Grande Fratello Vip dal 17 marzo su Canale 5, opinioniste Lucarelli e Buonamici

