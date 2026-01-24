Si è svolto il primo incontro tra l’agente di Franck Kessié e i rappresentanti della Juventus, in vista di un possibile trasferimento. Dopo la discussione, emergono alcuni dettagli sulle intenzioni delle parti, senza yet conferme ufficiali. Questo incontro rappresenta un passo importante nel percorso di trattativa tra il calciatore ivoriano e il club bianconero.

in causa. La Juventus guarda oltre l’orizzonte immediato e pianifica con grande attenzione le strategie per la prossima stagione sportiva. Sebbene l’attualità imponga riflessioni sulle scadenze ravvicinate, la dirigenza bianconera è già attivamente al lavoro per costruire l’ossatura della squadra del futuro, anticipando le mosse delle rivali. In questo scenario tattico, quello di Franck Kessié è un nome particolarmente chiacchierato negli ultimi giorni negli uffici della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessie Juve, primo colloquio con l’agente del calciatore ivoriano: ecco che cosa filtra dopo la chiacchierata tra le parti

Kessié Juve, l’affare potrebbe decollare: prime chiamate tra le parti, cosa filtra per il mercato invernale e la prossima estateSono in corso discussioni tra la Juventus e il centrocampista Kessié, il cui contratto con l’Al-Ahli scade tra sei mesi.

Kessie Juve, come è andato l’incontro con l’agente dell’ivoriano? I bianconeri hanno ribadito una cosa. I dettagliL'incontro tra l'agente di Kessie e la Juventus si è svolto in modo positivo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Juve vuole Kessie a giugno e incontra l'agente: le ultime news.

Juve, Kessie a giugno: primo incontro con l'agente. Le ultime newsCome anticipato nei giorni scorsi, la Juventus lavora per riportare in Italia Franck Kessie. Il centrocampista è in scadenza con il club arabo dell'Al-Ahli il prossimo 30 giugno. Martedì 20 gennaio ... sport.sky.it

Kessie Juventus, pista calda per giugno: le mosse dell’agente restano l’incognita principale. I dettagliKessie Juventus, pista calda per giugno: le mosse dell’agente restano l’incognita principale. I dettagli La Juventus guarda già alla prossima stagione e ha iniziato a muoversi con decisione per rinfor ... calcionews24.com

#Kessie #Juve Cosa può succedere x.com

Kessie: la Juve c'è. Conferme. Le news https://www.milanworld.net/threads/juve-su-kessie-il-piano-per-lestate.157913/#post-3605938 #Milan #Juve #Kessie #Calciomercato - facebook.com facebook