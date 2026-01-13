I cori contro Conte costano caro all’Inter | arriva la decisione del Giudice sportivo

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni relative alla scorsa giornata di campionato, con particolare attenzione alle conseguenze delle proteste contro l’arbitro Conte. Dopo l’espulsione di domenica a San Siro e il rigore assegnato all’Inter, la decisione ufficiale ha chiarito gli eventuali provvedimenti disciplinari per i cori e le contestazioni rivolte all’allenatore nerazzurro.

Oggi il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni dopo la scorsa giornata di campionato. Massima attesa c'era per Antonio Conte dopo il rosso preso domenica a San Siro dopo il rigore fischiato all'Inter da parte di Doveri. Ebbene per l'allenatore del Napoli 2 giornate di squalifica più ammenda da 15mila euro. Salterà il recupero e la gara con il Sassuolo. Il Giudice ha motivato così la decisione: "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Comunicato del Giudice Sportivo: Antonio Conte è stato sanzionato con due turni di squalifica e una multa da 15.000 euro. All'Inter è stata invece inflitta una sanzione di 5.000 euro per i cori offensivi indirizzati all'allenatore del Napoli.

