Gli autovelox sono attivi sulle strade statali lombarde, con la Polizia Stradale che ha diffuso il calendario dei controlli programmati. Le apparecchiature sono operative lungo diversi tratti, e i controlli sono in corso secondo le date stabilite. Nessuna altra informazione sui percorsi o le modalità specifiche dei controlli è stata comunicata.

La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 10 marzo 2026 e domenica 15 marzo 2026 Non si fermano i controlli della Polizia Stradale sulle Statali lombarde con l'utilizzo degli autovelox. Il fine è smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme. Su tutti un obiettivo nobile: combattere la 'piaga' degli incidenti legati all'eccesso di velocità che - purtroppo anche nel Lecchese - continua a essere un serio problema. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Si accendono gli autovelox sulle Statali: ecco il calendario dei controlliLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 16 febbraio 2026...

Altri aggiornamenti su Gli autovelox sono accesi sulle Statali...

Discussioni sull' argomento Gli autovelox sono accesi sulle Statali: ecco il calendario dei controlli; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?.

Gli autovelox sono accesi sulle Statali: ecco il calendario dei controlliLa Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 10 marzo 2026 e domenica 15 marzo 2026 ... leccotoday.it

Autovelox: il Comune di Genova continuerà a tenerli accesiLa Cassazione ha affermato che i verbali fondati su apparecchiature solo approvate - e non omologate - risultano viziati, e devono essere annullati. Alfonso (Pd) ha chiesto se la giunta intenda sospen ... genovatoday.it

I contributi statali erogati in ritardo mettono in difficoltà i Comuni che hanno in carico i giovani e non sono allineati ai costi reali facebook

8 marzo, musei statali gratuiti per le donne Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia visite guidate per raccontare la libertà e l'autonomia femminile nel mondo dell'antica popolazione tirrena x.com