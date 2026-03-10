Giudice Sportivo Serie A | Milan 30mila euro di multa e una giornata di squalifica per Rabiot

Il Giudice Sportivo di Serie A ha deciso una multa di 30 mila euro e una giornata di squalifica per Rabiot del Milan, in seguito all’ammonizione nel derby di Milano. La squalifica riguarda il giocatore, che non potrà scendere in campo nella prossima partita. La decisione è stata ufficializzata dopo le valutazioni delle autorità sportive sulla gara tra le due squadre.

Come ampiamente previsto, l'ammonizione rimediata nel derby di Milano ha fatto scattare per Adrien Rabiot, diffidato, una giornata di stop: il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, lo ha infatti squalificato per un turno. Rabiot, pertanto, salterà Lazio-Milan, partita della 29^ giornata di campionato in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. È entrato in diffida, invece, con l'ammonizione di domenica sera, il croato Luka Modric. Il Milan, così recita il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, ha anche ricevuto due multe. Una prima ammenda, di 22mila euro, a titolo di responsabilità oggettiva, "per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

