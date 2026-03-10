Giornate Fai | primavera in bellezza

Nel primo fine settimana di primavera si svolge la Giornata Fai, l'evento più importante dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In questa occasione, vengono aperti al pubblico 780 luoghi distribuiti in 400 città di tutto il paese, offrendo visite guidate gratuite. L’iniziativa coinvolge volontari e appassionati che promuovono la valorizzazione del patrimonio nazionale.

Torna nel primo week end di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano con visite guidate in 780 luoghi disseminati in 400 città di tutta Italia. Sono le “ Giornate Fai di Primavera “, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, arrivate alla 34ª edizione e con le quali il Fondo per l’ambiente italiano dal 1993 al 2025 ha fatto riscoprire a quasi 13 milioni e mezzo di italiani oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono. Tra le novità di questa edizione una selezione di aperture per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, santo patrono d’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

