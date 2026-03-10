Gatti randagi | soccorso sospeso Catanzaro in crisi

A Catanzaro il servizio di pronto soccorso per i gatti randagi feriti è stato sospeso a causa di un blocco nei pagamenti verso il fornitore. La professionista incaricata ha dovuto interrompere le attività perché non ci sono più risorse economiche disponibili. La situazione ha portato a una crisi nel settore del soccorso animale in città.

Il servizio di pronto soccorso per i gatti randagi feriti a Catanzaro è stato sospeso. La causa risiede in un blocco dei pagamenti verso il fornitore, una situazione che ha costretto la professionista ad arrestare l’attività per mancanza di risorse economiche. Stefano Veraldi, consigliere comunale di Azione, punta il dito contro l’amministrazione attuale e le sue scelte gestionali nella società partecipata Catanzaro Servizi. Secondo quanto emerge, l’ente unico socio non ha esercitato i controlli dovuti su operazioni finanziarie descritte come fantascientifiche. L’implosione finanziaria della gestione animale. La sospensione del soccorso non nasce da improvvisi eventi esterni, ma da una catena di mancati pagamenti accumulati nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gatti randagi: soccorso sospeso, Catanzaro in crisi Articoli correlati Dove dormono i gatti randagi in invernoIn inverno, i gatti randagi cercano ripari caldi e sicuri per difendersi dal freddo, come vecchi edifici abbandonati, garage o altri luoghi coperti e... “Colonie Feline”: presidio per la salvaguardia di gatti randagiTempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Grottolella, in linea con le politiche di tutela degli animali d’affezione, prosegue il suo impegno... Contenuti utili per approfondire Gatti randagi Discussioni sull' argomento Sospensione pronto soccorso gatti randagi a Catanzaro, Veraldi: Quadro desolante; Associazione Anima randagia: rammarico per stop a servizio pronto soccorso gatti randagi. Sospeso il soccorso per gatti randagi feriti, Veraldi: Manca il controllo del ComuneSiamo venuti a conoscenza della sospensione del servizio di pronto soccorso riguardante gatti randagi incidentati e feriti, per causa già nota all’amministrazione. Il quadro che emerge dalla vicenda ... catanzaroinforma.it Associazione Anima randagia: rammarico per stop a servizio pronto soccorso gatti randagiIn materia di tutela animali un capoluogo di Regione ha ancora troppo da imparare e soprattutto da applicare ... catanzaroinforma.it Telespazio Messina. . “Fiori d’Asfalto”, il valore sociale dell’iniziativa Sul progetto dedicato alla cura dei gatti randagi sono intervenuti ai nostri microfoni il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino e Giovanni Maimone di Confcommercio. #TelespazioMess - facebook.com facebook