Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Grottolella, in linea con le politiche di tutela degli animali d’affezione, prosegue il suo impegno finalizzato alla cura e al benessere dei nostri amici pelosetti, attraverso la costituzione, con la ASL territorialente competente, di ” Colonie Feline” sul territorio comunale al fine di salvaguardare la salute dei gatti in liberta’, contrastando le nascite indesiderate e gli episodi di abbandono di gatti e di maltrattamento e violazione delle Colonie Feline. ” Come amministrazione comunale manteniamo alta l’attenzione sulla tutela degli aninali e inoltre ringraziamo le volontarie e i volontari che si impegnano quotidiamente a tutela dei cani randagi e dei gatti in liberta’ presenti nella nostra comunita’ e tutti i proprietari privati di analimali d’affezione per la collaborazione prestata con l’ente comune” – dichiara il Vice Sindaco Marco Grossi L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Colonie Feline”: presidio per la salvaguardia di gatti randagi

