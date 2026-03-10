Forte pioggia su Agrigento | annullati accensione del Tripode dell’amicizia e show di droni luminosi

A causa di una forte pioggia su Agrigento, sono stati annullati l’accensione del Tripode dell’amicizia e lo spettacolo di droni luminosi programmati per la giornata. La Protezione civile regionale aveva già diramato un’allerta

Accensione del Tripode dell’amicizia e show di droni luminosi annullati. La pioggia battente, prevista con largo anticipo tant'è che per la giornata odierna era stata diramata dalla Protezione civile regionale l'allerta "gialla", ha impedito i due eventi inseriti nell'edizione 2026 del Mandorlo in fiore. L'accensione del Tripode dell'amicizia è stato rinviato, ma è ancora una volta condizionato dalle condizioni meteo, a domani, alla stessa ora. Per i circa duecento droni che si alzeranno sul tempio della Concordia e danzeranno con tema “Pace fra i popoli” sarà necessario invece fare anche altre valutazioni. Non soltanto le condizioni meteo dovranno permettere lo show, ma sarà necessario verificare la disponibilità dei tecnici e le autorizzazioni al volo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

