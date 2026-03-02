L’accensione della fiaccola benedettina chiude Nero Norcia all’insegna di amicizia e condivisione

Domenica 1 marzo, nella Basilica di san Benedetto a Norcia, è stata accesa la fiaccola benedettina, segnando l’inizio delle celebrazioni in onore del santo patrono d’Europa. L’evento ha anche concluso ufficialmente la 62ª edizione di Nero Norcia, la mostra mercato dedicata al tartufo nero pregiato e ad altri prodotti locali. La cerimonia ha riunito partecipanti e visitatori in un clima di amicizia e condivisione.

L'accensione della fiaccola benedettina nella ritrovata Basilica di san Benedetto a Norcia, domenica 1 marzo ha dato il via alle celebrazioni in onore del santo patrono d'Europa e ha chiuso simbolicamente la 62esima edizione di Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei.