Forbidden Fruit anticipazioni 11 febbraio | Yildiz prepara la rivalsa su Sahika e Halit

Domani alle 14, su Canale 5, torna Forbidden Fruit con un nuovo episodio. Yildiz si prepara a mettere in atto la sua rivalsa contro Sahika e Halit, mentre i colpi di scena si susseguono. La tensione tra i personaggi continua a salire, e i fan sono già in attesa di scoprire come andrà a finire.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio della rete dal lunedì al sabato. Nell' episodio di mercoledì 11 febbraio Yildiz inizierà a pensare come farla pagare a Sahika e Halit, che l'hanno esclusa dalla famiglia mandandola a vivere nell'ala di casa riservata alla servitù. Nel frattempo Sahika porterà scompiglio in famiglia, manipolando tutti e provando a illudere Zehra riguardo la pubblicazione del suo libro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 11 febbraio: Yildiz prepara la rivalsa su Sahika e Halit Approfondimenti su Forbidden Fruit Canale5 Forbidden Fruit, anticipazioni 5 febbraio: Yildiz vuole tornare, Halit ha sposato Sahika Domani, 5 febbraio, i fan di Forbidden Fruit scopriranno cosa accadrà ai loro personaggi preferiti. Forbidden fruit, anticipazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Halit chiede la mano di Sahika, Yildiz è incinta La settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio porterà grandi novità per i fan di Forbidden Fruit. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Forbidden Fruit Canale5 Argomenti discussi: Forbidden Fruit 3, anticipazioni 11 febbraio: il piano di Yildiz; Anticipazioni Forbidden Fruit, 9-14 febbraio 2026: Zehra truffata per il suo libro? - fem; I segreti di Forbidden Fruit: quello che non ti aspetti dalla terza stagione sta per succedere; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2026. Forbidden Fruit, anticipazioni 11 febbraio: Yildiz prepara la rivalsa su Sahika e HalitScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it Forbidden Fruit anticipazioni 11 febbraio 2026: Yildiz contro Sahika, chi avrà la meglio?Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda l'11 febbraio 2026 su Canale 5 rivelano che Yildiz e Sahika continuano a farsi la guerra! msn.com Cosa succederà domani e dopodomani a Ecco le ì ì : -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/forbidden-fruit-anticipazioni-11-e-12-febbraio-2026/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.