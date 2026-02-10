Forbidden Fruit anticipazioni 11 febbraio | Yildiz prepara la rivalsa su Sahika e Halit

Domani alle 14, su Canale 5, torna Forbidden Fruit con un nuovo episodio. Yildiz si prepara a mettere in atto la sua rivalsa contro Sahika e Halit, mentre i colpi di scena si susseguono. La tensione tra i personaggi continua a salire, e i fan sono già in attesa di scoprire come andrà a finire.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio della rete dal lunedì al sabato. Nell' episodio di mercoledì 11 febbraio Yildiz inizierà a pensare come farla pagare a Sahika e Halit, che l'hanno esclusa dalla famiglia mandandola a vivere nell'ala di casa riservata alla servitù. Nel frattempo Sahika porterà scompiglio in famiglia, manipolando tutti e provando a illudere Zehra riguardo la pubblicazione del suo libro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

