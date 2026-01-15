Mancano pochi mesi alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, che si svolgeranno tra febbraio e marzo. Annalisa Minetti sottolinea come la presenza in casa rappresenti un’opportunità, ma il vero impegno si manifesta dopo le competizioni. Il countdown continua, segnando l’attesa di un evento che coinvolge tutta l’Italia, con attenzione anche alle sfide e alle speranze degli atleti.

Prosegue il conto alla rovescia per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, e anche per le Paralimpiadi che andranno in scena dal 6 al 15 marzo. “Londra 2012 è stata la paralimpiade apripista. Io, Alex Zanardi e Giusy Versace, insieme a tutti gli altri atleti, abbiamo raccontato e dimostrato che lo sport è veramente per tutti”, ha detto Annalisa Minetti, bronzo paralimpico ai Giochi di Londra 2012, durante il panel ‘Oltre il gioco, lo sport come responsabilità sociale’ in occasione dell’ottava assemblea di avvio anno sociale dell’Us Acli a Roma. “Londra ci ha concesso di parlare di accessibilità ed è stata impeccabile sotto ogni punto di vista”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Annalisa Minetti: “Giochi in casa una fortuna ma il vero lavoro arriva dopo”

Leggi anche: Iniziato il viaggio della fiamma olimpica, in Puglia a cavallo di capodanno: Annalisa Minetti annuncia che sarà fra i tedofori Verso Milano-Cortina 2026

Leggi anche: Iniziato il viaggio della fiamma olimpica, in Puglia a cavallo di capodanno: Annalisa Minetti annuncia che sarà fra i tedofori Verso Milano-Cortina 2026, anche Flavia Pennetta con la fiaccola

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milano Cortina 2026: Fibercop è partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali; Annalisa Parisi & Sandro Di Pisa Duo in concerto; Milano, palazzetti a confronto: Santa Giulia sfida Assago; Annalisa regina a Milano: la prima donna a esibirsi nella nuova Arena di Santa Giulia il 9 maggio 2026.

Milano Cortina -22: Minetti 'Giochi in casa una fortuna ma vero lavoro arriva dopo' - Io, Alex Zanardi e Giusy Versace, insieme a tutti gli altri atleti, abbiamo raccontato e dimostrato che lo sport è veramente per tutti". ansa.it