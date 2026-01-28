Referendum possono votare anche chi studia o lavora all' estero | ecco come presentare la domanda

Chi lavora o studia all’estero può votare alle prossime elezioni referendarie. Basta aver lasciato l’Italia per almeno tre mesi e presentare una domanda. La consultazione si svolgerà il 22 e 23 marzo. Molti italiani all’estero potrebbero così esercitare il loro diritto di voto, anche se si trovano lontano dal paese.

Lavori all'estero temporaneamente, o sei fuori per motivi di cura o di studio - per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni elettorali - puoi comunque votare per il Referendum popolare confermativo sulla Riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Lo ha ricordato il Comune di Perugia spiegando che "potranno esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza dall'estero, presentando l’apposita domanda allegata all’Ufficio elettorale entro il 18 febbraio 2026. La possibilità è estesa anche ai familiari conviventi". La domanda, compilata in ogni sua parte e accompagnata da fotocopia di un valido documento d'identità, deve essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità: consegna a mano, anche da persona delegata, allo sportello dell'Ufficio elettorale presso Piazza Cecilia Coppoli n.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

