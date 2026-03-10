Una famiglia vive nel bosco e sostiene che non basta creare un figlio per essere genitore, ma bisogna anche educarlo. Finora ho mantenuto il silenzio sulla vicenda, ma dopo gli ultimi sviluppi non riesco più a restare in disparte. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, e ora si cerca di capire cosa stia realmente accadendo.

Finora ho taciuto sulla vicenda della famiglia nel bosco ma dopo gli ultimi fatti non riesco più a farlo perché gli esponenti della Destra (che parlano spesso della famiglia, intendendo quella degli altri viste le loro) con la complicità degli estremisti cattolici e degli hippy del Duemila (rimasugli rimasti dagli anni Sessanta) stanno confondendo la maternitàpaternità con la genitorialità. Un passaggio non di poco conto che ci ricorda un detto ebraico: "Non è genitore chi crea ma chi educa". Non ci sono dubbi che il padre e la madre di quei ragazzini siano quella coppia ma siamo sicuri che stiano agendo da buoni genitori? Il lavoro fatto dal Tribunale dei minori e dalle assistenti sociali è opera di uomini e donne che sono rappresentanti dello Stato e che sicuramente agiscono in nome dei diritti dei bambini.

Famiglia nel bosco: 'non è genitore chi crea ma chi educa'

