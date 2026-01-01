Famiglia nel bosco oggi papà Nathan oggi incontra i figli ma solo per un’ora
Il 1° gennaio, nel rispetto di un accordo predefinito, il padre Nathan incontrerà i suoi tre figli nella casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti. L'incontro, previsto per un'ora, rappresenta un momento di riavvicinamento tra la famiglia e si inserisce in un calendario di visite stabilito con la madre Catherine. La situazione riflette la complessità delle relazioni familiari in contesti di separazione.
(Adnkronos) – Oggi la famiglia del bosco resta divisa, ma oggi, 1° gennaio, il papà potrà incontrare i suoi i tre figli, due di 6 e una di 8 anni nella casa famiglia di Vasto in provincia di Chieti, che li ospita insieme alla madre Catherine, così come già programmato per tutti i martedì e .
