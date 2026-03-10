Famiglia nel bosco adozione | rumors sulla mossa estrema delle toghe

Una famiglia si trova nel bosco mentre le autorità indagano sulla possibilità di un'adozione. Tra le voci circolate, ci sono due possibili sviluppi, uno che rimane segreto e un altro che coinvolge direttamente un uomo chiamato Nathan. Le informazioni sono ancora frammentarie e nessuna delle parti ha confermato ufficialmente i dettagli. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica senza ulteriori chiarimenti ufficiali.

Due scenari, uno indicibile e uno un po’ meno. Il secondo ha il suo perno in papà Nathan Trevallion perché sì, anche a lui, a fine novembre, il tribunale dei minori ha sospeso la potestà genitoriale, però adesso i servizi sociali abruzzesi lo giudicano positivamente, anzi dicono che i colloqui coi suoi figli sono da implementare dato che, a differenza di Catherine Birmingham, è conciliante e ragionevole: e allora, forse, nel mezzo ci potrebbe essere l’ipotesi di un affidamento esclusivo nei suoi confronti. Non che questa via sia priva d’intoppi: primo, Nathan e Catherine condividono tutto quanto, tanto per cominciare gli spazi abitativi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

