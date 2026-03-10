Nathan Trevallion, papà di tre bambini, si rivolge pubblicamente a sua moglie Catherine, chiedendole di rispettare le sue decisioni o di affrontare da solo la responsabilità dei figli. La presidente del Tribunale per i minori è stata messa sotto scorta. Nathan ha anche rivolto un appello alle persone che protestano contro di lui. La donna si trova al momento sotto protezione.

L’Aquila – La presidente del Tribunale per i minori finita sotto scorta, mentre Nathan Trevallion, il papà dei tre bambini ospitati in una casa-famiglia a Vasto, lancia un appello a chi protesta e un monito alla moglie. C’era una volta una famiglia nel bosco, una favola immersa nella natura e piegata dalle ordinanze tribunalizie e dagli scricchiolii di un matrimonio finito sotto i riflettori di un’Italia divisa a metà. Nel mezzo, una donna, Catherine Birmingham, madre dei bambini, rinchiusa nel silenzio della casa nel bosco di Palmoli, con le visite della propria madre e di sua sorella come unico filo che la lega al mondo. Minacce e insulti alla magistrata Cecilia Angrisano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia del bosco, Nathan dà l’ultimatum alla moglie Catherine: “Fai come dico o vado avanti da solo a riprendermi i figli”

