Famiglia del bosco la bufala assoluta di Romina Power! Tutto falso

La famiglia del bosco, coinvolta nella polemica con Romina Power, si è resa protagonista di una comunicazione in cui si afferma che tutte le accuse rivolte sono false. La vicenda, che ha acceso il dibattito pubblico, si arricchisce ora di un nuovo intervento che mette in dubbio le precedenti ricostruzioni e alimenta ulteriori discussioni.

La vicenda della famiglia nel bosco continua a far discutere l’opinione pubblica italiana, ma nelle ultime ore al dibattito si è aggiunto un intervento destinato a sollevare più di un sopracciglio. A intervenire è stata Romina Power, che sui social ha deciso di commentare il caso dei coniugi Catherine Birmingham e Nathan Trevallion – i cui figli sono stati allontanati dalle autorità italiane – sostenendo che la sua famiglia con Al Bano fosse, negli anni Sessanta, qualcosa di molto simile. Nel post pubblicato su Instagram, la cantante ha difeso apertamente la madre dei bambini e ha attaccato la decisione delle istituzioni italiane, chiedendosi come sia possibile separare una madre dai propri figli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

