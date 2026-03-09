Romina Power ha pubblicato alcune foto d’archivio che la mostrano insieme ad Albano e ai loro quattro figli in un contesto familiare. Le immagini sono state condivise per commentare l’attuale situazione difficile che coinvolge la famiglia nel bosco. La cantante ha scelto di utilizzare il passato come sfondo per riflettere sulla situazione presente.

La cantante Romina Power ha condiviso immagini d’archivio che la ritraggono con Albano e i loro quattro figli in un contesto familiare, utilizzando il passato per commentare l’attuale dramma della famiglia nel bosco. L’artista esprime sdegno per le misure prese dalle autorità italiane contro la madre di questa famiglia, ipotizzando come avrebbe reagito lei stessa se fosse stata nella stessa situazione. L’intervento pubblico avviene mentre ispettori inviati da Corrado Zunino stanno operando sul caso, sollevando timori concreti riguardo alla possibile separazione dei minori dalla genitrice. La cronaca registra queste dichiarazioni in un momento di forte tensione sociale, dove la protezione dell’unità familiare diventa il fulcro del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Romina Power: il bosco, la famiglia e lo sdegno

