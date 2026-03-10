Faenza celebra il Carnevale di San Lazzaro | Lovigi Gianfuzi diventa la maschera ufficiale della città

A Faenza domenica 22 marzo si svolgerà una nuova edizione del Carnevale di San Lazzaro, nel quartiere di Borgo Durbecco. La manifestazione vede come protagonista Lovigi Gianfuzi, che diventa la maschera ufficiale della città. L’evento, molto atteso dalla comunità, porta in strada colori, musica e allegria, creando un’occasione di festa e condivisione per i residenti.

