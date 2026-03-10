Evasione dai domiciliari in comunità per andare al bar in piazza | giovane arrestato dai Carabinieri

Da ravennatoday.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato ieri sera un giovane di 23 anni accusato di aver lasciato la comunità ai domiciliari per andare al bar in piazza. L’arresto è avvenuto dopo che i militari hanno individuato l’uomo mentre si trovava nel locale. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 23enne ritenuto responsabile del reato di evasione. L’allarme è scattato quando il personale di una comunità cittadina ha contattato la centrale operativa dell’Arma, segnalando l'allontanamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

