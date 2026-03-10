Evasione dai domiciliari in comunità per andare al bar in piazza | giovane arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato ieri sera un giovane di 23 anni accusato di aver lasciato la comunità ai domiciliari per andare al bar in piazza. L’arresto è avvenuto dopo che i militari hanno individuato l’uomo mentre si trovava nel locale. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 23enne ritenuto responsabile del reato di evasione. L’allarme è scattato quando il personale di una comunità cittadina ha contattato la centrale operativa dell’Arma, segnalando l'allontanamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Dai furti in casa all'evasione dai domiciliari: cinque arresti in una settimana da parte dei Carabinieri Contenuti utili per approfondire Evasione dai domiciliari in comunità... Temi più discussi: Evasione dai domiciliari in comunità per andare al bar in piazza: giovane arrestato dai Carabinieri; Evasione dai domiciliari. Ragazzo di 23 anni arrestato; Evade dai domiciliari e viene trovato al bar in piazza del Popolo: arrestato 23enne; Cagliari, 42enne arrestato due volte in poche ore per evasione dai domiciliari. Evade dai domiciliari nei Quartieri Spagnoli: 54enne napoletano arrestato in vico San SepolcroNapoli – È durata poco la libertà provvisoria di un 54enne napoletano, arrestato nella serata di domenica per evasione dagli arresti domiciliari.Gli agenti ... cronachedellacampania.it Si allontana dai domiciliari: 41enne arrestato per evasione a VitiglianoVITIGLIANO (SANTA CESAREA TERME) – È stato sorpreso fuori casa nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per questo un 41enne del ... corrieresalentino.it Il ragazzo era finito in comunità a Salemi, nel Palermitano, dove era in custodia cautelare per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Al curriculum criminale si è aggiunta anche l'evasione e la latitanza, finita dopo mesi di fughe sui tetti delle case - facebook.com facebook €18 milioni di evasione IVA scoperti Un risultato che dimostra l’importanza della cooperazione tra le autorità italiane e OLAF nella lotta alle frodi ai danni del bilancio dell’UE Maggiori dettagli sull’operazione congiunta del 2024 x.com