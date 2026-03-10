esonero tudor due partite per salvare la panchina al tottenham

Il Tottenham ha deciso di esonerare l'allenatore Tudor dopo una serie di risultati deludenti. La squadra si trova in una posizione complicata in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione a nove turni dalla conclusione del campionato. La dirigenza ha stabilito che due partite sono decisive per mantenere la panchina.

Momento non facile per il Tottenham con gli Spurs che devono fare i conti con una classifica davvero difficile, trovandosi con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione a nove partite dalla fine del campionato. Esonero Tudor, le ultime (Ansa Foto) – calciomercato.it Igor Tudor, arrivato sulla panchina degli Spurs al posto di Frank, non è riuscito a cambiare l’andamento della squadra che ha collezionato tre sconfitte su tre da quando il croato è alla guida della formazione londinese. Tre ko molto pesanti per la formazione londinese che è crollata ulteriormente in classifica arrivando a un solo punto di distanza dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

