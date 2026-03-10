Elena svanita nel nulla a 21 anni | il giallo del cellulare abbandonato per strada ispezionati anche pozzi e canali

Una ragazza di 21 anni è scomparsa nel Foggiano e da allora non ha più contattato nessuno. La sua assenza ha portato gli investigatori a esaminare il cellulare abbandonato per strada e a ispezionare pozzi e canali della zona. Nessuno sa dove possa essere finita e le ricerche sono ancora in corso.

L'allarme dato da un'amica, che non l'ha vista rincasare. Mobilitati anche droni e cani molecolari. L'unico indizio è il suo smartphone C'è una ragazza nel Foggiano che sembra svanita nel nulla. Si chiama Elena Rebeca Burcioiu, ha 21 anni e di lei non si hanno notizie dal 2 marzo. Per ritrovarla sono stati scandagliati anche dei pozzi, ma le ricerche non hanno avuto successo. L'unica traccia è il suo cellulare, trovato per strada. Giorno dopo giorno cresce l'apprensione. Elena è originaria della Romania. Nel suo Paese non ha più parenti, è arrivata in Italia con una connazionale circa tre mesi fa e hanno preso in affitto un appartamento a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta. 🔗 Leggi su Today.it

