Il giallo di Antonio Menegon l' ingegnere anti-autovelox scomparso nel nulla | le chiavi e il cellulare erano in ufficio il pc lasciato acceso

Antonio Menegon, ingegnere di 78 anni noto per la sua opposizione agli autovelox irregolari, è scomparso nel nulla da giorni. Le chiavi e il cellulare erano in ufficio, il pc lasciato acceso, ma di lui nessuna traccia. La scomparsa si verifica tra Rosà e Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, alimentando preoccupazioni e interrogativi sulla sua sorte.

L'ultima telefonata, poi il silenzio totale, che dura ormai da giorni. Sono ore d'angoscia tra Rosà e Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, dopo la scomparsa di Antonio Menegon, l'ingegnere di 78 anni, noto come il "paladino" della lotta contro gli autovelox irregolari.

Antonio Menegon, scomparso il "paladino anti-autovelox". In casa chiavi, cellulare e pc acceso - Antonio Menegon, l'ingegnere 78enne di di Tezze sul Brenta (Vicenza) e con studio a Rosà, è scomparso da ormai tre giorni. msn.com

Scomparso l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon: ore di angoscia tra Rosà e Tezze - (Adnkronos) – Ore di angoscia nelle comunità di Rosà e Tezze sul Brenta (Vicenza) dopo la scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari, di ... msn.com

Menegon, il giallo del perito no-velox scomparso nel Vicentino: in un video sale su un furgone x.com

