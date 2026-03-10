Effetto Canyon dove si soffoca | le zone di Torino in cui l' aria è una trappola per la salute dei cittadini

A Torino, alcune zone della città sono state definite “Effetto Canyon” perché l'aria si accumula in modo pericoloso, mettendo a rischio la salute dei residenti. Le aree interessate sono quelle in cui le formazioni collinari e i rilievi alpini creano un bacino chiuso di aria stagnante. La situazione si verifica in specifici quartieri, dove le polveri sottili raggiungono livelli elevati e persistenti nel tempo.

Il risultato è una città che non respira in modo uniforme ed è proprio la disparità ambientale tra quartieri a disegnare una "mappa della longevità" in cui il ricambio d'aria determina l'aspettativa di vita. Ma quali sono le zone di Torino dove l'effetto canyon è più accentuato? Dove l'architettura soffoca il respiro, il diritto al benessere cede il passo a una silenziosa vulnerabilità sanitaria.