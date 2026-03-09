E sono tre Michelle Hunziker grande notizia per lei | le indiscrezioni dal mondo tv

Michelle Hunziker si prepara a tornare in televisione con tre nuovi progetti annunciati da fonti vicine all’ambiente. La conduttrice sarà protagonista di una serie di programmi che potrebbero essere trasmessi nelle prossime settimane su Canale 5. Le indiscrezioni riguardano un possibile ritorno in prima serata e diverse collaborazioni con Mediaset. La notizia ha generato grande interesse tra gli addetti ai lavori.

Nuovi progetti televisivi si affacciano all'orizzonte per Michelle Hunziker, pronta a tornare protagonista del palinsesto di Mediaset con una serie di programmi che potrebbero caratterizzare le prossime settimane di Canale 5. Mentre cresce l'attesa per il ritorno del Grande Fratello Vip, che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, emergono infatti nuove indiscrezioni su altri progetti pronti a debuttare in televisione e che vedrebbero proprio la conduttrice svizzera al centro della scena. Le anticipazioni arrivano dal sito di Davide Maggio, secondo cui Hunziker sarebbe stata scelta per guidare due produzioni differenti. Il primo progetto è Battiti Live Spring, versione primaverile del celebre show musicale estivo Battiti Live.