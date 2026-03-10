Negli ultimi cinque anni, le vendite online di arredo bagno sono aumentate significativamente, coinvolgendo un settore che si distingue per il suo design italiano riconosciuto a livello internazionale. La crescita dell’e-commerce in Italia ha portato a un cambiamento nelle abitudini di acquisto, con sempre più clienti che scelgono di acquistare prodotti di qualità direttamente da piattaforme digitali.

L'evoluzione del commercio elettronico in Italia ha segnato, nell'ultimo quinquennio, una curva di crescita esponenziale che ha travalicato i confini dei beni di largo consumo per approdare a settori merceologici complessi e strutturati. Tra questi, il comparto dell'arredo bagno rappresenta uno dei casi più interessanti per analizzare la maturazione delle abitudini di acquisto dei consumatori e la risposta strategica delle imprese. Non si tratta più di una nicchia riservata all'accessoristica o alla ricambistica minuta: oggi il canale digitale è diventato un driver fondamentale per la movimentazione di volumi d'affari significativi, coinvolgendo la vendita di intere composizioni di mobili, sanitari e strutture complesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E-commerce e arredo bagno: l'ascesa delle vendite online e la valorizzazione del design italiano

